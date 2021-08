Die Xbox Series X bekommt endlich eine 4K-Oberfläche

Moment, werden jetzt vielleicht einige denken, die neue Xbox-Konsolen kann doch in 4K auflösen? Das ist richtig, allerdings löst die Oberfläche (also das Menü für die Konsole) nur in 1080p (FHD) auf. Das wird sich allerdings demnächst ändern.

Microsoft hat eine neue Alpha-Version für Insider veröffentlicht und das kommende Update soll a) einen Fehler beseitigen, den es bei diversen Sprachen gibt und b) soll die komplette Oberfläche auf 4K-Displays auch endlich in 4K auflösen.

With today’s update, Alpha Skip-Ahead Insiders on Xbox Series X consoles connected to a 4K display can begin flighting an increased resolution UI. This change means Home, Guide, and other areas of the UI will be displayed in a higher native resolution for increased sharpness and text readability.