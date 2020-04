Xbox Series X: Mai-Event offiziell angekündigt

Ihr wollt mehr Games für Xbox Series X sehen? Wir werden euch mehr Games für Xbox Series X zeigen!

Schaltet ein beim ersten Next Gen-Gameplay von unserem Partner-Entwicklern in der neuesten Inside Xbox Folge am 7. Mai 17:00.#XboxSeriesX #PowerYourDreams pic.twitter.com/S8wb7chw0q

— Xbox DACH (@XboxDACH) April 30, 2020