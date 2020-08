Microsoft: Xbox Series X kommt im November

Microsoft hat bestätigt, dass die Xbox Series X im November auf den Markt kommen wird. Wann genau? Das wollte man nicht verraten. Damit grenzt man die bisherige Angabe (Holiday 2020) ein, hat aber auch negative Nachrichten.

Halo kommt erst 2021

Halo Infinite wird auf 2021 verschoben. Vermutlich wollte man diese schelchte Nachricht nicht einfach so teilen und hat daher immerhin mal einen konkreten Monat genannt. Das Datum hätte man gerne auch nennen dürfen.

Microsoft spricht von vielen optimierten Spielen beim Start der neuen Xbox, doch einen richtigen Blockbuster hat man damit nicht mehr. Als Grund nennt man die Corona-Krise, die aber nicht die Hardware negativ beeinflussen wird.

So langsam wird es dann aber wirklich Zeit, dass wir den Preis und das Datum von der PlayStation 5 und Xbox Series X bekommen. Irgendwie will da aber weder Sony noch Microsoft so wirklich den Anfang machen.

Irgendwann muss es aber einer tun.

