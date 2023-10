Xiaomi 14 ist offiziell: So sieht das neue Top-Modell für 2024 aus

Xiaomi hat zu einem Event am 26. Oktober geladen und man hält an der alten und bekannten Strategie fest und zeigt gewisse Neuheiten schon vorher. Was auch an der Tatsache liegt, dass die Events mit extrem vielen Neuheiten vollgepackt sind.

Außerdem steht in diesem Jahr sicher das erste Elektroauto im Fokus und man wird über HyperOS sprechen, da kann man das Xiaomi 14 auch mal vorab zeigen. Die Bilder in diesem Beitrag sind offizielle Bilder von Xiaomi, so sieht das 14er also aus.

Das Xiaomi 14 Pro kommt auch diese Woche, das hat Xiaomi noch nicht gezeigt, da würde es mich aber nicht wundern, wenn wir zeitnah Bilder bekommen. Details gibt es kaum, aber wir wissen, dass der neue Snapdragon 8 Gen 3 verbaut ist. Was wir diese Woche übrigens noch nicht offiziell sehen werden, ist ein Xiaomi 13 Ultra.

Xiaomi selbst wirbt mit 6,36 Zoll und einem extrem dünnen Displayrand, der sogar noch den des neuen Apple iPhone 15 Pro unterbieten soll. Gefällt mir sehr gut, es ist die gleiche Designsprache wie beim Xiaomi 13 und erinnert stark an Apple.

