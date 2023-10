Xiaomi HyperOS ist optisch kein großer Schritt

Xiaomi kündigte vor ein paar Tagen voller Stolz an: MIUI ist Geschichte, man habe an HyperOS für die Zukunft gearbeitet. Die neue Benutzeroberfläche für Android, die gerne als Betriebssystem bezeichnet wird, ist die Zukunft der Marke und jetzt ist ein erstes Video aufgetaucht, welches auch einen Vergleich mit MIUI 14 zeigt.

Ganz ehrlich: Ich habe mehr erwartet. Es wirkt auf mich so, als ob das MIUI 15 mit ein paar kleinen Optimierungen ist und man das jetzt HyperOS nennt. Wer weiß, vielleicht hat Xiaomi mehr unter der Haube optimiert, aber für mich wirkt das wie ein Rebranding und weniger wie ein richtig großer Schritt der Benutzeroberfläche.

Xiaomi wird die neue 14er-Reihe mit HyperOS in ein paar Tagen auf einem Event in China vorstellen und die Smartphones und neue Software kommen dann 2024 zu uns. Mal schauen, ob wir auf dem Event mehr Gründe bekommen. Sollte das aber wirklich nur ein neuer Name sein, dann muss ich sagen, dass ich MIUI besser fand.

Netflix wird teurer: Das sind die neuen Preise Netflix möchte es wissen und beflügelt von 8,8 Millionen neuen Nutzern im letzten Quartal, laut eigenen Angaben geht der Plan mit strengeren Regeln beim Account-Sharing auf, erhöht Netflix schon wieder […]19. Oktober 2023 JETZT LESEN →

-->