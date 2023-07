Xiaomi 14: Erste Details zum Android-Flaggschiff für 2024 aufgetaucht

Das Xiaomi 14 wird zwar noch eine ganze Weile auf sich warten lassen, aber wir bewegen uns dennoch auf die Ankündigung zu, denn das neue Flaggschiff mit Android wird wohl wieder Ende 2023 in China vorgestellt und dort direkt starten.

Xiaomi 14 kommt mit neuer Kamera

Passend dazu machen mittlerweile die ersten Gerüchte die Runde. Beim Design soll sich nicht viel tun, auf den ersten Blick wird das Xiaomi 14 wohl wie das Xiaomi 13 aussehen. Das könnt ihr auf dem Beitragsbild sehen und hier noch ein Pressebild:

Unter der Haube werkelt natürlich der neue Snapdragon 8 Gen 3, allerdings soll es für 2024 erstmals eine Version mit 1 TB Speicher geben. Der Akku ist mit 4.860 mAh etwas größer geworden, geladen wird mit bis zu 90 (Kabel) bzw. 50 (Qi) Watt.

Bei den „Neben-Kameras“ tut sich wohl nicht viel, wenn überhaupt, aber die neue Hauptkamera soll einen spürbar größeren Sensor bekommen. Es bleibt bei 50 MP, aber durch den größeren und neueren Sensor werden bessere Fotos möglich sein.

Klingt nach einem gelungenen Upgrade für das kommende Jahr, das Xiaomi 13 hat mir persönlich am besten bei der aktuellen Reihe gefallen, da es recht kompakt ist. Ich hoffe, dass das Xiaomi 14 wieder so kompakt ist. Die Ankündigung in China wird wohl im November/Dezember stattfinden, in Deutschland tippe ich auf März 2024.

