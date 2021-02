Xiaomi äußert sich zu Elektroauto-Plänen

Xiaomi soll Interesse an einem Elektroauto haben, diese Meldung machte vor ein paar Tagen die Runde. Mittlerweile gibt es ein Statement (PDF) von Xiaomi, in dem man sich zu dem Thema äußert. Allerdings ist es eine sehr schwammige Aussage.

Das Unternehmen gibt an, dass man den Automarkt und die Trends ganz genau beobachtet und studiert. Allerdings haben man „kein formelles Projekt initiiert“, bei dem am Ende ein Elektroauto entstehen soll. Das heißt nicht, dass keins kommt.

Diese Aussage bedeutet nur, dass es derzeit noch keinen konkreten Plan gibt, um ein Elektroauto bauen zu lassen. Es schließt aber nicht aus, dass der Plan gerade ausgearbeitet wird und auf dem Tisch liegt. Dieser Hinweis ist in erster Linie für Investoren gedacht, die nicht basierend auf den Gerüchten investieren sollen.

Das Gerücht sprach auch davon, dass Xiaomi noch Bedenken hat, denn man weiß, dass man hier als kompletter Neuling einsteigt und derzeit viele Unternehmen mit dem Gedanken spielen. Ein Elektroauto von Xiaomi kann erfolgreich sein, aber es kann auch nach hinten losgehen. Das wird derzeit wohl noch intern untersucht.

The Group noticed certain media articles regarding the Group’s potential plans to enter into the electric vehicle manufacturing business.

The Group has been paying attention to the developments in the electric vehicle industry, and has continuously studied the relevant industry trends. The Group has not initiated any formal project regarding the study of electric vehicle manufacturing business.

Shareholders and prospective investors are advised to exercise caution when dealing in the shares and other securities of the Company.