Hier seht ihr das neue Xiaomi Band 7

Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist es offiziell: Das Xiaomi Band 7 kommt. Wir haben sogar schon ein Datum für die Ankündigung in China: 24. Mai. Das ist in diesem Jahr eine kurze Vorlaufzeit beim Marketing, am Dienstag geht es schon los.

Und Xiaomi wäre nicht Xiaomi, wenn sie nicht auch direkt noch erste Bilder über die sozialen Medien geteilt hätten. Sowas ist in China üblich, daher könnt ihr euch hier schon jetzt anschauen, was da erst nächste Woche auf dem Event gezeigt wird.

Details hat Xiaomi noch keine zum Xiaomi Band 7 veröffentlicht, aber man erkennt das größere Display, was laut Xiaomi 25 Prozent mehr Fläche besitzt. Das ist also das Highlight der neuen Generation, daher bewirbt man diese Funktion vorab.

Sieht gut aus, weiter unten könnt ihr euch noch mehr Zifferblätter und Farben des Bandes anschauen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, allerdings gibt es noch keine Details zum Marktstart in Deutschland (wird aber etwas später sein).

