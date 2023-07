Xiaomi Electric Scooter 4 Go: Das ist der neue E-Scooter für 299 Euro

Es hat sich schon angedeutet, dass Xiaomi mit dem Electric Scooter 4 Go ein neues Modell in Deutschland auf den Markt bringen wird und so ist es auch, denn der Xiaomi Electric Scooter 4 Go ist mittlerweile offiziell bei Xiaomi selbst zu finden.

Bekanntes Design, bis zu 20 km/h schnell, 450 Watt, 18 km Reichweite, das sind so die Eckdaten. Mehr verrät Xiaomi selbst noch nicht, denn wir haben keinen Preis und man kann den Xiaomi Electric Scooter 4 Go noch nicht bei uns bestellen.

Hier lohnt sich aber ein Blick nach Frankreich, denn dort gab es passend dazu einen Leak, der uns den Preis für Europa (meist identisch) verrät: 299 Euro. Ein Datum haben wir noch nicht, aber lange wird es jetzt sicher nicht mehr dauern.

