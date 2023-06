Xiaomi Electric Scooter 4 Go: Das ist der neue E-Scooter für Europa

Xiaomi hat sich in den letzten Jahren in diversen Bereichen einen Namen gemacht, dazu gehören auch die E-Scooter. Und damit das so bleibt, muss man immer mal wieder nachlegen. Demnächst werden wir den Xiaomi Electric Scooter 4 Go sehen.

Diese neue Version des E-Scooters kommt wohl mit einem 250 Watt starken Motor daher und besitzt eine Reichweite von ca. 18 km. Daran sieht man also, dass es eher ein günstigeres Einsteigermodell ist, wofür der Zusatz „Go“ oft genutzt wird.

Bisher wurden drei Versionen für Europa (DDHBC29NEB, DDHBC30NEB und DDHBC32NEB) entdeckt, aber uns fehlen noch offizielle Details. Bei den ersten Händlern ist von ca. 350 bis 450 Euro die Rede, vermutlich löst die neue Version des Xiaomi Electric Scooter 3 Lite ab. Sobald wir mehr wissen, informieren wir euch.

