Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra: So viel kostet der neue Premium-Scooter

Xiaomi hat gestern nicht nur neue Smartphones in Europa vorgestellt, man hat auch zwei neue Wearables präsentiert. Allerdings gab es noch ein weiteres Produkt, was wir hier gestern nicht behandelt haben, da der Deutschland-Start noch unklar ist.

Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra: Die Details

In diesem Jahr wird Xiaomi wie erwartet einen Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra in Europa auf den Markt bringen, der sich noch über dem Pro-Modell einordnet. Das Highlight ist ein doppeltes Aufhängungssystem für ein angenehmes Fahrverhalten.

Dazu kommen 10 Zoll große Xiaomi DuraGel-Reifen, eine Geschwindigkeit von bis zu 25 km/h, eine Leistung von bis zu 940 Watt, eine Reichweite von bis zu 70 km und der Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra ist sogar für 120 kg ausgelegt. Außerdem gibt es eine IP55-Zertifizierung und einen neuen Modus (S+) für noch mehr Power.

Die üblichen Features wie Licht, ein Display und Anbindung an eine App sind hier natürlich alle vorhanden und wir sprechen über einen 24,5 kg schweren E-Scooter. Und falls euch die genaue Akkuangabe interessiert: Es sind 12000 mAh bzw. 561,5 Wh.

Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra: Preis und Datum

Preislich sprechen wir über 999 Euro in Europa, was ich schon vermutet habe, aber uns erreichte gestern keine Pressemitteilung von Xiaomi Deutschland. Ich weiß also nicht, ob das Modell zu uns kommt, aber für die anderen Märkte gibt es auch noch kein Datum. Da wird Xiaomi also vielleicht eine weitere Ankündigung geplant haben.

Spannender E-Scooter, der einen der größten Kritikpunkte der Xiaomi-Scooter beseitigt, die Federung. Das hat allerdings einen stolzen Preis. Ich hoffe dennoch, dass der Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra nach Deutschland kommt, denn die Daten klingen nicht schlecht. Weitere Details gibt es auf der globalen Seite von Xiaomi.

