Xiaomi soll faltbares Smartphone geplant haben

Xiaomi experimentiert schon länger mit faltbaren Smartphones, hat abgesehen von Konzepten bisher aber nichts gezeigt. Während Konkurrenten wie Samsung und Huawei also bereits in diesen Markt eingestiegen sind, warten wir noch, was man bei Xiaomi geplant hat. Gut möglich, dass es aber bald losgeht.

Es heißt, dass Xiaomi bei Samsung Display ein faltbares Display bestellt hat, welches einen Formfaktor wie beim Samsung Galaxy Z Flip oder Motorola Razr ermöglicht. Als weiterer Zulieferer könnte wohl LG Display infrage kommen.

Es gibt noch keine Details zur Ausstattung, aber die Massenproduktion soll noch 2020 anlaufen. Xiaomi könnte sein erstes faltbares Smartphone also im zweiten Halbjahr vorstellen und pünktlich zum Weihnachtsgeschäft auf den Markt bringen.

Video: Duell der faltbaren Smartphones

