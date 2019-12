Xiaomi: Huami plant neue Amazfit-Smartwatch und mehr für 2020

Huami werden einige von euch kennen, das zu Xiaomi gehörende Unternehmen hat sich in den letzten Jahren mit den Amazfit-Uhren einen Namen gemacht. Nun steht eine neue Smartwatch an, denn am 1. Januar möchte man eine neue Reihe zeigen, die sich T-Rex nennt. Das hat Huami bereits über Weibo bestätigt.

Doch das ist nur der Anfang, denn wenige Tage später ist man auch auf der CES 2020 vertreten und dort wird es mehr als nur Uhren geben. Wie man vor ein paar Tagen über die eigene Produktseite bekannt gab, will man das Portfolio ab 2020 erweitern und Produkte anbieten, die keine Uhr sind.

Das Teaser-Bild deutet darauf hin, dass wir einen smarten Schuh und/oder Kopfhörer bekommen werden. Kennen wir so bereits von anderen Herstellern, scheint ab 2020 auch für Huami ein Thema zu sein. Wir werden die beiden Events natürlich verfolgen und euch hier auf dem Laufenden halten.

PS: Das Beitragsbild zeigt die Amazfit GTS, die bereits offiziell ist.

