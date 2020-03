Xiaomi demonstriert kabelloses Laden mit 40 Watt

Vivo zeigte vor ein paar Tagen das Apex 2020, ein reines Konzeptsmartphone, bei dem man von kabellosem Laden mit 60 Watt träumt. Etwas realistischer ist da der Schritt von Xiaomi, die nun einen Ladevorgang mit 40 Watt demonstriert haben.

Das neue Xiaomi Mi 10 (Pro) kommt auf 30 Watt beim kabellosen Laden, was auch schon beachtlich ist. Mit 40 Watt kann man einen 4000 mAh großen Akku kabellos in nur 40 Minuten aufladen, damit wären Schnellladelösungen via Kabel überflüssig.

Xiaomi präsentierte aber auch schonmal Super Charge Turbo mit 100 Watt (via Kabel), was weiterhin auf sich warten lässt. Mal schauen, ob dieser Standard eher kommt. Wer weiß, vielleicht sehen wir ihn Ende des Jahres in einem Xiaomi-Flaggschiff.

Mir gefällt die aktuelle Entwicklung, denn obwohl ich keine 40 Watt benötige, so tut sich beim kabellosen Laden derzeit einiges. Xiaomi, Oppo, OnePlus und Co. haben lange gebraucht, bis Qi bei ihnen einen ein Standard wird, nun ist es soweit und wir sehen, wie sich dieser Standard auf einmal sehr schnell weiterentwickeln kann.

