Der Xiaomi Mi Scooter kommt nach Deutschland. Einige von euch werden nun wohl sagen: Hey, den elektrischen Scooter kann man doch schon bei vielen Händlern kaufen. Richtig, aber dort wird aktuell ein Import-Modell angeboten.

In Deutschland sind die E-Scooter seit Juni 2019 erlaubt, allerdings gibt es hier etwas strengere Regeln, als in den meisten anderen Ländern. Allen voran: Die Begrenzung auf maximal 20 km/h. Viele E-Scooter fahren jedoch schneller.

So auch der Xiaomi Mi Electric Scooter und dessen Pro-Version. Doch Xiaomi wird den elektrischen Scooter „bald“ in Deutschland auf den Markt bringen. Man konnte uns aber noch nicht mitteilen, wann der Roller genau kommt und was er kosten wird. Diese Details werden in den nächsten Wochen kommuniziert.

Xiaomi Mi Watch: „Global Version“ kommt

Kommen wir noch kurz zu einem anderen Produkt, der Xiaomi Mi Watch. Hier arbeitet Xiaomi derzeit an einer Version für den globalen Markt. Allerdings gibt es da noch keine weiteren Details. Wir wissen also nicht, wie und wann die Xiaomi Mi Watch nach Europa kommt und ob sie auch nach Deutschland kommt.

Xiaomi wird in den kommenden Wochen ein Event abhalten, auf dem man das Mi 10 (Pro) und weitere Produkte für Europa zeigen möchte. Eigentlich war ein Event für den MWC geplant, dieses wurde nun aber um ein paar Wochen verschoben. Womöglich gibt es dort dann weitere Details zu den Produkten.

