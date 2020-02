Xiaomi Mi 10 Pro offiziell vorgestellt

Xiaomi hat heute wie erwartet das Mi 10 und das Mi 10 Pro in China vorgestellt. Es gab bereits im Vorfeld die meisten Details zur Ausstattung, aber heute wurden die Modelle offiziell bestätigt und wir haben auch die Preise für China erhalten.

Der ursprüngliche Plan von Xiaomi war es, dass man das Mi 10 und Mi 10 Pro am 23. Februar im Rahmen des Mobile World Congress 2020 für Europa vorstellt, da dieser jedoch abgesagt wurde, wissen wir noch nicht, wie da der Stand ist.

In diesem Beitrag handelt es sich um die Details für China, wobei wir das Xiaomi Mi 10 und Mi 10 Pro so in etwa auch in Europa sehen werden. Es könnte jedoch ein paar Abweichungen wie beim Arbeitsspeicher, Speicher oder den Farben geben. Und die Preise sind bei uns in der Regel höher angesiedelt, als n China.

Xiaomi Mi 10 (Pro): Die Spezifikationen

Fangen wir mit den Spezifikationen an, hier ist die Basis bei beiden Modellen recht ähnlich und auch das normale Xiaomi Mi 10 bekommt den Snapdragon 865, die 108 Megapixel und das OLED-Display mit 90 Hz. Die beiden Modelle sind gleich groß und schwer, die Unterschiede liegen hier im Detail.

Xiaomi Mi 10 Spezifikationen

6,67 Zoll OLED-Display, 90 Hz, FHD+

Qualcomm Snapdragon 865

8 oder 12 GB RAM (LPDDR 5)

128 oder 256 GB Speicher (UFS 3.0)

Akku mit 4780 mAh

30 Watt Schnellladen, 30 Watt Wireless Charging

Kamera: 108 + 13 + 2 +2 MP

Frontkamera: 20 MP

Maße: 162,6 x 74,8 x 8,96 mm

Gewicht: 208 g

Hi-Res-Audio, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, GPS

Xiaomi Mi 10 Pro Spezifikationen

6,67 Zoll OLED-Display, 90 Hz, FHD+

Qualcomm Snapdragon 865

8 oder 12 GB RAM (LPDDR 5)

256 oder 512 GB Speicher (UFS 3.0)

Akku mit 4500 mAh

50 Watt Schnellladen, 30 Watt Wireless Charging

Kamera: 108 + 20 + 12 + 12 MP

Frontkamera: 20 MP

Maße: 162,6 x 74,8 x 8,96 mm

Gewicht: 208 g

Hi-Res-Audio, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, GPS

Andere Modelle können mithilfe von Reverse Charging (10 Watt) aufgeladen werden, es gibt ein neues Kühlsystem, welches die Modelle auch bei intensiven Spielen besser unterstützt und bei der Kamera im Mi 10 gibt es jeweils einen Sensor für Ultraweitwinkelaufnahmen und dazu kommen zwei weitere Sensoren, einer für Makroaufnahmen und der andere hilft bei der Tiefenschärfe.

Beim Mi 10 Pro gibt es ebenfalls einen Sensor für Ultraweitwinkelaufnahmen, dazu kommt einer für Porträtfotos und einer, der einen 10-fachen Zoom ermöglicht.

Das Xiaomi Mi 10 Pro landet im DxOMark übrigens auf dem ersten Platz und liegt einen Punkt vor dem Huawei Mate 30 Pro. Den Bericht dazu findet ihr hier, aber der DxOMark sollte kritisch betrachtet werden. Die Hersteller nutzen das Ergebnis gerne als objektiven Kamera-Standard, doch das ist es nicht.

Ausgeliefert werden die beiden Modelle mit Android 10 und MIUI 11. Xiaomi hat MIUI 12 zwar schon bestätigt, doch das Update wird erst später kommen.

Xiaomi Mi 10 (Pro): Preise und Datum

Das Xiaomi Mi 10 startet in der Basisversion bei umgerechnet 526 Euro. für 566 Euro bekommt man statt 128 GB ordentliche 256 GB Speicher und für 618 Euro gibt es die Kombination 12 + 256 GB beim normalen Xiaomi Mi 10 in China.

Das Xiaomi Mi 10 gibt es in mehreren Farben, die ihr auf den Produktbildern und im Video sehen könnt, das Xiaomi Mi 10 Pro wird es nur in Blau und Weiß geben. Hier geht es bei 658 Euro mit 8 + 256 GB los und wer 12 GB statt 8 GB RAM haben möchte, der zahlt 724 Euro. Die maximale Pro-Ausstattung kostet 790 Euro.

Der Vorverkauf startet noch heute in China und Marktstart ist dann bereits am 18. Februar. Das Xiaomi Mi 10 (Pro) kommt also wie immer zeitnah auf den Markt.

Das war es also mit den extrem günstigen Preisen bei Xiaomi. Natürlich sind die neuen Modelle weiterhin „günstig“ im Vergleich zur Konkurrenz wie Samsung oder Huawei, aber das sind schon recht ordentliche Preise für China. In Deutschland rechne ich daher mit mindestens 650 Euro beim Xiaomi Mi 10 und 750 Euro beim Xiaomi Mi 10 Pro. Die offiziellen Preise dürfte es dann bald geben.

