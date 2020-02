Xiaomi Mi 10 Pro: Poster zeigt das Design

Xiaomi möchte wohl kommende Woche das Mi 10 und Mi 10 Pro vorstellen und ich gehe davon aus, dass wir entweder heute oder am Wochenende auch das Datum von Xiaomi selbst erfahren werden. Derzeit steht der 13. Februar im Raum.

Das Unternehmen macht jedoch keinen großen Wirbel rund um das Event, denn es wird keine lokale Ankündigung geben. Der Coronavirus hat China im Griff und die Ankündigung des Xiaomi Mi 10 und Mi 10 Pro wird online stattfinden.

Im Hintergrund laufen aber schon die Vorbereitungen, denn das Xiaomi Mi 10 soll direkt kommende Woche erhältlich sein, vermutlich direkt ab dem 14. Februar, also in genau einer Woche. Das Xiaomi Mi 10 Pro kommt etwas später.

Xiaomi Mi 10 Pro: Poster aufgetaucht

Nun ist auch ein erstes Poster vom Xiaomi Mi 10 (Pro) aufgetaucht, welches uns das Design zeigt. Wir haben es bereits auf ersten Bildern gesehen, aber dieser Leak bietet uns eine bessere Sicht auf das neue Xiaomi-Flaggschiff.

Da steht also eine spannende Woche an, Samsung wird am Dienstag mit dem S20 vorlegen und Xiaomi mit dem Mi 10 am Donnerstag folgen. Dann haben wir eine kurze Verschnaufpause und dann geht es direkt mit dem MWC weiter.

Xiaomi Mi 10 Pro: Die ersten Gerüchte

