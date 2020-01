Xiaomi Mi 10 Pro zeigt sich erstmals

Xiaomi wird in den kommenden Wochen das Mi 10 und Mi 10 Pro vorstellen, doch während bei Samsung bereits das S20 die Gerüchteküche dominiert, war es bei Xiaomi bisher relativ ruhig. Das ändert sich aktuell wie erwartet und heute haben wir mutmaßliche Bilder vom Xiaomi Mi 10 Pro in der 5G-Version.

Xiaomi Mi 10 Pro mit 65-W-Netzteil

Optisch scheint sich im Vergleich zum Xiaomi Mi 9 Pro nicht viel zu ändern, es gibt nun jedoch eine Quad-Kamera auf der Rückseite (wenn man etwas in eines der Bilder zoomt, dann erkennt man auch ein „108 MP”) und auf der Front gibt es nun ein Loch (mit einer Frontkamera) statt einer Notch.

Die Quelle auf Weibo spricht vom Snapdragon 865 mit X55-Modem, sprich 5G, Stereo-Lautsprechern und wie man sieht, ist noch ein Netzteil, welches schnelles Laden mit 65 Watt andeutet (haben wir bereits gehört, nur mit 66 Watt) dabei. Der Akku soll in diesem Jahr außerdem auch deutlich größer werden.

Die 108 Megapixel kommen nicht unerwartet und das Xiaomi Mi 10 hat wohl auch schon erste Behörden passiert. Auf dem Sticker findet man noch ein „M2001J1C”. was ebenfalls schon mit der neuen Mi-Reihe in Verbindung gebracht wurde.

Xiaomi selbst hat bisher nur bestätigt, dass wir das Mi 10 und Mi 10 Pro im ersten Quartal sehen werden, aber es soll in etwa zur gleichen Zeit wie das Galaxy S20 von Samsung gezeigt werden. Das kommt am 11. Februar, Xiaomi dürfte in den kommenden Tagen also das Event für das neue Mi-Flaggschiff ankündigen.

Und so könnte das Xiaomi Mi 10 Pro 5G dann aussehen:

Xiaomi Mi 10 Pro: Die ersten Gerüchte

Samsung Galaxy S20+ zeigt sich

