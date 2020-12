Das Xiaomi Mi 11 und Xiaomi Mi 11 Pro werden am 28. Dezember in China gezeigt und aktuell macht bereits ein möglicher Preis für das Xiaomi Mi 11 die Runde.

Der Preis gilt für China, aber es ist ein erster Anhaltspunkt für mögliche Preise in Europa und somit Deutschland. Das Xiaomi Mi 11 soll demnach knapp 565 Euro (umgerechnet) in der Basisversion (8 GB RAM + 128 GB Speicher) kosten.

-->

Xiaomi Mi 11 (Pro) wird wohl etwas teurer

Werfen wir also mal einen kurzen Blick auf die Ankündigung des Xiaomi Mi 10, denn das wurde auch vorab in China vorgestellt. Da war bei der Basisversion von 526 Euro die Rede, was dann zu 800 Euro in Europa führte. Die Basisversion ist allerdings teurer geworden, die Mi 11-Reihe dürfte also etwas mehr kosten.

Das Xiaomi Mi 10 startete bei 799 Euro und das Xiaomi Mi 10 Pro bei 999 Euro, ich gehe Anfang 2021 von 849 Euro für das Xiaomi Mi 11 und 1049 Euro für das Xiaomi Mi 11 Pro aus. Das ist natürlich Spekulation von mir, die auf dieser Meldung basiert.

Doch Xiaomi hat 2019 bekannt gegeben, dass man weg vom „Billig-Image“ will und da man teure Komponenten verbaut und nach dem starken Wachstum sicher auch den Umsatz steigern möchte, dürfte das der Weg für die Flaggschiff-Reihe sein.

Die ersten Teaser sind übrigens schon online und ich bin mir sicher, dass Xiaomi in den kommenden Tagen dann auch erste Pressebilder über Weibo teilen wird.

Samsung Galaxy S21 Ultra: Spezifikationen, Preis und Wallpaper Samsung hat bekannt gegeben, dass wir am 12. Januar einen neuen Exynos-Chip sehen werden und wie es der „Zufall“ so möchte, steht die Ankündigung der S21-Reihe am 14. Januar im Raum. Samsung wird wohl den Exynos 2100 vorstellen. Dieser ist…21. Dezember 2020 JETZT LESEN →

-->