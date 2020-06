Xiaomi Mi Band 5 Pro könnte kommen

Bei den Smartphones haben wir in den letzten Monaten einen Trend mit den „Pro-Versionen“ gesehen. Mittlerweile gehört es schon fast zum guten Ruf ein Modell als normale und als Pro-Version auf den Markt zu bringen. Nun scheint Xiaomi den Schritt auch beim kommenden Mi Band 5 geplant zu haben.

Xiaomi Mi Band 5: Pro- & Lite-Version

In der chinesischen App von Xiaomi gibt es den Hinweis, dass ein Xiaomi Mi Band 5 Pro geplant sein könnte. Es gibt bisher allerdings noch keine Details zu diesem. Es gibt außerdem den Hinweis für eine Lite-Version. Das Xiaomi Mi Band 5 könnte also in diesem Jahr erstmals in drei Versionen angeboten werden.

Das Xiaomi Mi Band 5 wurde letzte Woche in China vorgestellt und wird ab Juli in Deutschland erhältlich sein. Wir rechnen damit, dass es dann ein Event von Xiaomi gibt und noch weitere Produkte wie der Xiaomi Mi Scooter bei uns starten. Auf diesem Event könnte man eventuell das neue Lineup vorstellen.

Video: Das Xiaomi Mi Band 5

