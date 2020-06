Xiaomi Mi Band 5 offiziell vorgestellt

Xiaomi hat heute das Mi Band 5 offiziell vorgestellt, wobei die meisten Details seit Tagen bekannt sind. Wir hatten gestern sogar einen Vergleich mit dem Mi Band 4 online. Jetzt ist das Xiaomi Mi Band 5 aber offiziell und wir wollen direkt zum Start erwähnen: Es handelt sich hier um die chinesische Version vom Mi Band.

Das Xiaomi Mi Band 5 wurde bereits für den deutschen Markt angeteasert, bisher hat sich Xiaomi aber noch nicht weiter dazu geäußert. Ich gehe davon aus, dass wir im Juni weitere Details bekommen werden. Bedenkt also, dass sich die Version für Europa von der Version für China unterscheiden kann.

Xiaomi Mi Band 5: Was ist neu?

Das Xiaomi Mi Band 5 besitzt ein 1,1 Zoll großes OLED-Display, beim Mi Band 4 waren es 0,95 Zoll. In China gibt es nun 100 statt 77 Zifferblätter, es gibt 11 statt 6 Sportmodi und der Schlaf wird jetzt 24 Stunden am Tag und nicht nur in der Nacht überwacht (zum Beispiel bei einem Mittagsschlaf oder Powernap).

Dazu kommt ein neuer Zahlungspartner für NFC, wobei wir diesen (wie vermutlich auch die Zifferblätter) nicht in Europa sehen werden. Doch es steht weiterhin im Raum, dass die europäische Version vom Xiaomi Mi Band 5 mit NFC kommen und kontaktloses Zahlen womöglich erstmals via Mastercard realisiert wird.

Neu sind auch ein Atemtraining, welches wir bereits von anderen Fitness-Trackern und Smartwatches kennen. Xiaomi hat dem neuen Mi Band auch einen Zyklus-Tracker für Frauen spendiert und wir bekommen die Anzeige von einem PAI-Score (Personal Activity Intelligence – zeigt an, wie fit man in etwa ist).

Das Xiaomi Mi Band 5 ist natürlich wieder wasserdicht und man kann es jetzt als Auslöser für Fotos nutzen. Außerdem gibt es endlich ein magnetisches Ladekabel und in China ist auch wieder der eigene Sprachassistent dabei. In Europa könnten wir womöglich den Support für Amazon Alexa beim Mi Band 5 sehen.

Die Akkulaufzeit beträgt laut Xiaomi weiterhin 14 Tage.

Xiaomi Mi Band 5: Preis & Datum

Beim Preis sprechen wir über knapp 24 Euro (umgerechnet) für das Xiaomi Mi Band 5, wobei der Preis in Europa sicher anders aussehen wird. Das Xiaomi Mi Band 4 startete letztes Jahr für 35 Euro und damit rechne ich auch beim Xiaomi Mi Band 5. Mit der Zeit wird der Preis dann sicher noch etwas sinken.

In China beginnt nun der Verkauf am 18. Juni und es wird wieder zwei Versionen geben, für NFC zahlt man etwas mehr. Wir werden sehen, ob man das Mi Band 5 bei uns (sofern NFC wirklich kommt) auch in zwei Versionen anbieten wird.

Xiaomi Mi Band 5: Zahlreiche Bilder

