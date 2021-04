Xiaomi Mi Band 6 startet: Achtung beim Kauf in Deutschland

Xiaomi präsentierte vor ein paar Wochen das Mi Band 6 und in China wird es auch schon verkauft. Nun steht der globale Marktstart an. Bei Xiaomi war zwar übrigens von April die Rede, ein offizielles Datum hat man bisher allerdings nie genannt.

Xiaomi Mi Band 6: Start bei Amazon

Das Xiaomi Mi Band 6 ist ab sofort bei Amazon Deutschland zum Verkauf gelistet und auch „Auf Lager“. Der in diesem Abschnitt verlinkte Eintrag führt zur Version, die Amazon selbst verkauft und verschickt. Der Preis liegt bei 49,99 Euro und ist somit übrigens 5 Euro teurer, als die UVP von Xiaomi, die bei 44,99 Euro liegt.

-->

Das sollte man bedenken, denn wir gehen davon aus, dass der Preis nicht nur bald auf 45 Euro gesenkt wird, sondern vielleicht auch noch weiter sinken wird. Beim Marktstart in China hat man gesehen, dass die Nachfrage nachlässt und ich kann mir daher gut vorstellen, dass man direkt mit einer Aktion kontern möchte.

Xiaomi Mi Band 6: Achtung beim Kauf

Doch das soll nicht die „Warnung“ in diesem Beitrag sein. Einem Versand und Verkauf von Amazon würde ich nämlich trauen und 5 Euro sind jetzt auch nicht die Welt. Doch man findet bei Amazon mittlerweile auch viele Einträge, die das Xiaomi Mi Band 6 in der chinesischen Version verkaufen, so wie dieser Eintrag hier.

Man kann diese Version zwar auch mit englischer Sprache nutzen, aber ich würde euch dennoch die globale Version empfehlen. Sie ist immerhin nicht teurer. Das ist aber nicht der einzige Eintrag bei Amazon, daher muss man aufpassen, welches Mi Band man gerade kauft (da die Versionen aus China auch alle „Auf Lage“ sind).

Neben Amazon findet man das Xiaomi Mi Band 6 übrigens auch schon für 50 Euro bei MediaMarkt, daher haben wir mal bei Xiaomi Deutschland nachgefragt, ob das nun der offizielle Startschuss ist. Sobald wir mehr hören, reichen wir Details nach.

Kommentar: Eine Google Pixel Watch mit Wear OS wäre wichtig Es steht im Raum, dass Google in diesem Jahr endlich die Pixel Watch auf den Markt bringen wird, die man nun schon so lange plant und die einmal eingestellt wurde. Es wäre ein wichtiger Schritt, mit dem Google ein Zeichen…11. April 2021 JETZT LESEN →

-->