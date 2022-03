Xiaomi Mi Band 7 könnte größeres Display und GPS bekommen

Xiaomi wird auch in diesem Jahr ein neues Mi Band auf den Markt bringen, das Xiaomi Mi Band 7 steht an. Wann? Das wissen wir noch nicht, aber das Xiaomi Mi Band 6 kam im April, der Nachfolger könnte also schon bald gezeigt werden.

Xiaomi Mi Band 7 mit größerem Display?

Dafür spricht auch, dass erste Hinweise auf das neue Band mit der Bezeichnung „L66“ in der Firmware entdeckt wurden. Und wenn man diesen glaubt, dann gibt es neue Watchfaces für das Always-On-Display und ein allgemein größeres Display.

Die Auswahl der Sport-Modi ist schon gewaltig, aber es gibt auch neue Icons, die auf weitere hindeuten. Und es gibt mal wieder einen Hinweis bezüglich GPS, wobei man da sagen muss, dass es diesen schon letztes Jahr gab und GPS nicht kam.

Manchmal werden neue Funktionen aber auch kurz vorher gestrichen. Und wo wir gerade dabei sind: Das Xiaomi Mi Band 6 mit NFC und Amazon Alexa kam jetzt doch irgendwie nie bei uns auf den Markt, keine Ahnung was damit passiert ist.

