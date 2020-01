Xiaomi verschiebt neues Mi Mix-Smartphone

Xiaomi präsentierte im Herbst 2019 kein neues Mi Mix 4, dafür gab es mit dem Mi Mix Alpha ein eher ungewöhnliches Smartphone zu sehen. Das knapp 2500 Euro teure Smartphone sollte eigentlich noch Ende 2019 in die Produktion gehen und Anfang 2020 kommen, doch das wird laut Xiaomi nicht passieren.

Das Unternehmen hat das Xiaomi Mi Mix Alpha auf unbestimmte Zeit verschoben und nennt uns keinen neuen Termin. Es wurden auch keine Gründe genannt, was mich vermuten lässt, dass es nicht so leicht ist, so ein Modell zu produzieren und es zu anfällig ist, um es schon jetzt im Handel zu verkaufen.

Es würde mich nicht wundern, wenn das Xiaomi Mi Mix Alpha ein Konzept bleibt, welches Xiaomi nur auf Events zeigt. Warten wir mal die kommenden Monate ab, es stehen in den nächsten Wochen einige Events von Xiaomi an und vielleicht wird man sich auf einem davon näher zum Mi Mix Alpha äußern.

