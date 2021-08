Xiaomi Mi Pad 5 offiziell bestätigt

Xiaomi hat Anfang des Jahres bestätigt, dass es ein Tablet-Comeback in diesem Jahr geben wird und in den letzten Wochen machte das Mi Pad 5 die Runde.

Nun hat Xiaomi offiziell bestätigt, dass wir ein Xiaomi Mi Pad 5 bekommen werden und es wird ebenfalls auf dem Event kommende Woche präsentiert. Ein Detail hat Xiaomi gezeigt: Es wird Support für einen Stift geben (das Bild ist offiziell).

Weitere Details gibt es noch nicht, aber in der Gerüchteküche machte das neue Mi Pad 5 schon häufiger die Runde. Demnach werden wir kein Highend-Tablet mit Snapdragon 888 und Co. sehen, dafür aber wohl die gehobene Mittelklasse.

Neue Android-Tablet-Offensive kommt

Es wird wohl mehrere Versionen geben, eine davon dürfte aber auch mit einem Snapdragon 870 ausgestattet sein und 120 Hz unterstützen. Da stehen jedenfalls einige neue Android-Tablets in diesem Jahr an, denn auch die BBK-Gruppe (Oppo, Vivo, Realme und OnePlus) hat das ein oder andere Android-Tablet geplant.

Das große Problem bleibt aber bestehen: Google bietet Android noch für Tablets an, hat die (Weiter-)Entwicklung dafür aber eingestellt. Die Hersteller müssen also schauen, dass sie die Software selbst weiterentwickeln (Samsung tut das). Mal schauen, was Xiaomi für das Mi Pad 5 kommende Woche so geplant hat.

