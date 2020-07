Xiaomi Mi Band 5: Preis für Deutschland

Xiaomi hat auf dem heutigen Event bestätigt, was wir seit einigen Wochen schon wissen: Das Xiaomi Mi Band 5 kommt zu uns. In Deutschland wird man den neuen Fitness-Tracker aber wie erwartet als „Xiaomi Mi Smart Band 5“ vermarkten.

Xiaomi Mi Smart Band 5 für 39,99 Euro

Der Preis liegt bei 39,99 Euro, womit das Xiaomi Mi Band 5 eine etwas höhere UVP, als sein Vorgänger besitzt. Ich gehe aber davon aus, dass sich der Preis bald bei 35 Euro oder sogar bei 30 Euro einfinden wird. Das hat auch einen Grund.

Die europäische Version besitzt nämlich keinen Sp02-Sensor und es gibt auch kein NFC. Im Vorfeld wurde auch vermutet, dass Amazon Alexa kommen könnte, was auch nicht dabei ist. Die Neuerungen sind also doch etwas begrenzt.

Das Xiaomi Mi Band 5 besitzt nun ein Display mit 1,1 Zoll, es ist also etwas größer. Außerdem gibt es mehr Sport-Modi, einen genaueren Pulsmesser und man kann das Band endlich mit einer magnetischen Halterung aufladen.

In den letzten Wochen gab es immer mal wieder den Hinweis, dass auch eine Pro-Version kommen könnte. Diese wurde heute nicht gezeigt, was aber nicht heißt, dass sie ausgeschlossen ist. Aktuell wirkt es aber so, als ob Xiaomi nur mit dieser Version vom Xiaomi Mi Smart Band 5 in Deutschland angreifen möchte.

Video: Das Xiaomi Mi Band 5

