Xiaomi Mi Band 5: Erster Eindruck von der globalen Version online

Xiaomi wird morgen das Xiaomi Mi Band 5 in der globalen Version zeigen und hat schon vor ein paar Tagen zu einem Event eingeladen. Der mögliche Preis für die europäische Version machte bereits die Runde, doch es steht mittlerweile auch im Raum, dass wir kein Alexa, NFC und keinen Sp02-Sensor bekommen.

Diese Vermutung kann nun die portugiesische Seite tech bit bestätigen, die ein Xiaomi Mi Band 5 in der globalen Version erhalten haben. Das Fitness-Band wird übrigens genau genommen „Xiaomi Mi Smart Band 5“ in Europa heißen.

Xiaomi Mi Smart Band 5 Pro geplant?

Die Neuerungen im Vergleich zum Xiaomi Mi Band 4 halten sich damit dann doch eher in Grenzen und es wirft mal wieder die Frage in den Raum: Kommt da noch eine Pro-Version? Also ein Xiaomi Mi Smart Band 5 Pro, welches dann NFC und somit kontaktloses Bezahlen in einigen europäischen Ländern bietet?

Es würde mich nicht wundern, wenn Xiaomi auch für Europa zwei Versionen geplant hat, denn in China gibt es diese auch. Und man wird sicher nicht in jedem Land einen Partner für kontaktloses Zahlen finden können, daher wäre es logisch, wenn man für die Länder, in denen es geht, eine NFC-Version entwickelt.

