Xiaomi und Oppo klauen Huawei und Honor die Marktanteile in Europa

Bei Counterpoint gab es diese Woche frische Zahlen zum Marktanteil in Europa und da hat sich einiges getan. Zumindest auf den hinteren Plätzen, denn Samsung konnte sich im ersten Quartal erneut Platz 1 sichern und Apple kommt auf Platz 2.

Die beiden Unternehmen haben ihren Marktanteil sogar ausgebaut und kommen zusammen auf 60 Prozent. Xiaomi konnte sich schon letztes Jahr die Marktanteile von Huawei schnappen und Platz 3 verteidigen, da man wieder gewachsen ist.

Die BBK-Gruppe erobert Europa

Huawei musste jedoch Platz 4 an Oppo abgeben und Honor musste Platz 5 abgeben. Die beiden Marken sind nun unabhängig und kommen auf den gleichen Marktanteil wie OnePlus und Realme. Die BBK-Gruppe, zu der neben Oppo auch OnePlus und Realme gehören, holt also gerade verdammt schnell auf in Europa.

Huawei und Honor haben eine sehr große Lücke hinterlassen, welche die andere Konkurrenz aus China gerade mit Freude schließt. Und mit Vivo hat auch die vierte BBK-Marke angefangen ihren Anteil in Europa auszubauen, da werden wir in den nächsten Monaten sicher auch noch einige neue Smartphones sehen.

Xiaomi ist das neue Huawei

Was man mit Blick auf die Zahlen sagen kann: Xiaomi ist das neue Huawei, doch Oppo hat Gefallen an Europa gefunden und baut den Druck nun zusätzlich auf. Die BBK-Gruppe ist vor allem gigantisch und hat das nötige Kleingeld, um weiter an dieser Strategie festzuhalten. Huawei hat da jedenfalls kaum noch eine Chance.

Interessant wird es, ob das Comeback von Honor gelingt und ob Xiaomi und Oppo irgendwann auch an Samsung herankommen werden. Huawei wollte Samsung auf dem Weltmarkt ablösen und das wird die Konkurrenz sicher auch reizen. Nur ein bisschen schade, dass Huawei ohne die Google-Dienste keine Chance mehr hat, denn je mehr Konkurrenz herrscht, desto besser ist das am Ende für uns Kunden.

