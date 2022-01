Xiaomi präsentiert neue Redmi Note 11-Reihe

Xiaomi hat heute eine neue Redmi Note-Reihe vorgestellt, die mit einer 11 endet. Und da Xiaomi mittlerweile den Weg von Huawei gewählt hat und den Markt mit Geräten überflutet, hat man direkt vier Smartphones dieser Reihe vorgestellt.

Und da uns Xiaomi vorab über den Launch der Modelle informiert und hübsche PDF-Grafiken mit den Spezifikationen erstellt hat, haben wir euch diese am Ende des Beitrags verlinkt. Das normale Redmi Note 11 (und Note 11S) startet noch im Januar und das Redmi Note 11 Pro (und Note 11 Pro 5G) kommt im Februar.

Alle Modelle gibt es in jeweils drei Versionen, aus mir unerklärlichen Gründen will Xiaomi aber noch keine Preise mitteilen. Dabei wäre doch genau das die für viele spannendste Frage: Was kosten die Einsteigermodelle bei uns in Deutschland?

Reichen wir, sobald wir mehr wissen, nach.

