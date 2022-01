Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro kommt nach Deutschland

Xiaomi ergänzt sein Luftreiniger-Portfolio in Deutschland um ein weiteres Gerät: den Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro.

Der neue Luftreiniger ist der direkte Nachfolger des aktuellen Testsiegers Luftreiniger bei Stiftung Warentest. Der Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro verfügt über ein 3-in-1 Filtersystem. Mit dem Xiaomi High Efficiency Filter als Hauptfilter ist das Gerät laut Xiaomi in der Lage, bis zu 99,97 % der Partikel bis 0,3 Mikrometer zu entfernen.

-->

Das Gerät verfügt außerdem über einen Generator für negative Ionen, der dazu beitragen soll, Partikel in der Luft wie Pollen, Tierhaare, Staub und Schimmelsporen zu entfernen.

Was die Effizienz angeht, so bietet der Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro eine Partikelreinigungsrate von 500 m3/h und eine Formaldehyd-Reinigungsrate von 185 m3/h, womit er innerhalb von 15 Minuten die Luft eines 40m2 großen Raumes umwälzen soll. Das Gerät ist durch die PM2.5- und PM10-Sensoren ebenfalls empfindlicher für die Erkennung von Luftpartikeln aller Größen.

Der Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro kombiniert die Steuerung über die Xiaomi Home App, mit der alle AIoT-Geräte des Herstellers eingerichtet, verwaltet und programmiert werden können, mit der Sprachsteuerung via Google Assistant und Amazon Alexa. Das Gerät verfügt obendrein über ein OLED-Touch-Display, sodass Nutzer die Luftqualität, Temperatur und Luftfeuchtigkeit einsehenm bzw. ändern können.

Der Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro ist ab dem 26. Januar 2022 zu einer UVP von 349 Euro im Handel erhältlich. Der Pre-Sale startet bereits am 20. Januar 2022 exklusiv auf mi.com/de und in den Xiaomi Stores in Düsseldorf und Köln. Zum Verkaufsstart erhalten Kunden bis zum 30. Januar 2022 beim Kauf eines Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro eine Mi Smart Clock gratis dazu.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro Eckdaten

Homematic IP: Türschlosssensor ist kein Bausatz mehr Es gibt es „neuen“ Türschlosssensor von Homematic IP. Im Grunde kannten wir das Gerät bereits als Bausatz, nun können Kunden auch das fertig zusammengebaute Zubehör erwerben. Der Türschlosssensor wird einfach auf den Schlüssel gesteckt, der wiederum ins Schloss gesteckt wird…7. Januar 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->