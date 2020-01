Xiaomi Watch Color offiziell vorgestellt

Xiaomi präsentierte diese Woche in China eine neue Smartwatch namens Watch Color, die mit einer großen Auswahl an Armbändern und Zifferblättern daher kommt. Der Fokus liegt auf „Lifestyle“ und Xiaomi möchte so viele Optionen wie möglich bieten, aktuell sind es über 1500 verschiedene Optionen.

Xiaomi Watch Color kostet ca. 100 Euro

Die Smartwatch ist mit den üblichen Dingen wie Pulsmesser, NFC, einem 1,39 Zoll großen OLED-Display (454 x 454 Pixel) und einer ordentlichen Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen (420 mAh) ausgestattet. Diverse Sensoren und GPS sind bei der Xiaomi Watch Color ebenfalls dabei, der Preis liegt bei ca. 100 Euro.

Das Modell wurde bisher allerdings nur für China angekündigt und kommt wohl mit einem von Xiaomi entwickelten OS daher. Auf der Produktseite wirbt man jedenfalls nicht mit Wear OS und MIUI, das hat man bei der Xiaomi Mi Watch allerdings getan. Daher gehe ich auch nicht von Wear OS aus.

Ich bin aber mal gespannt, was wir da 2020 von Xiaomi sehen werden, unter anderem auch in Europa. Man hat nun zwei eigene Smartwatches, eine mit einer eckigen Form und ein rundes Modell mit der Watch Color. Mal schauen, wie es dann mit möglichen Modellen für den europäischen Markt aussieht.

