Xiaomi Mi 10 (Pro): Leak soll Displayschutz zeigen

Xiaomi wird im ersten Quartal 2020 das Mi 10 und Mi 10 Pro vorstellen und wir wissen bisher nur, dass es mit dem Snapdragon 865 ausgestattet ist. Aus der Gerüchteküche haben wir aber bereits erfahren, dass der Akku in diesem Jahr wohl eine Ecke größer wird und schneller geladen werden kann.

Nun erreichte uns aus China von einer bekannten Quelle auf Weibo ein Bild, das den Displayschutz zeigen soll. Was auf den ersten Blick direkt auffällt: Es gibt kein Loch und keine Notch und das Display ist an den Seiten leicht gebogen.

-->

Da es sich um den Schutz für das Display handelt, muss das Loch aber auch nicht vorhanden sein, die Quelle spricht sogar von Löchern. Das dürfte bedeuten, dass das Xiaomi Mi 10 (oder das Pro-Modell) ähnlich wie das Samsung Galaxy S10 mit einem breiteren Loch auf den Markt kommen wird.

Möglich wäre außerdem ein Display mit 120 Hz, was die Quelle dieses Mal zwar nicht erwähnt hat, was aber schon länger im Raum steht. Ich gehe davon aus, dass Xiaomi das Mi 10 (Pro) in gut einem Monat und kurz vor dem MWC 2020 in Barcelona vorstellen wird und schon bald mit den ersten Teasern beginnt.

Xiaomi verschiebt neues Mi Mix-Smartphone Xiaomi präsentierte im Herbst 2019 kein neues Mi Mix 4, dafür gab es mit dem Mi Mix Alpha ein eher ungewöhnliches Smartphone zu sehen. Das knapp 2500 Euro teure Smartphone sollte eigentlich noch Ende 2019 in die Produktion gehen und…2. Januar 2020 JETZT LESEN →

Beitrag teilen

-->