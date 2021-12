Xiaomi Watch S1: Neue Highend-Smartwatch offiziell vorgestellt

Xiaomi hat das Event in China für die Ankündigung des Xiaomi 12 (Pro) genutzt und wie erwartet erste Details zu MIUI 13 genannt. Doch das war noch nicht alles, denn Xiaomi hat auch eine neue „Highend-Smartwatch“ für das nächste Jahr gezeigt.

Die Xiaomi Watch S1 kommt mit einem Rahmen aus Edelstahl, einem Displayschutz aus Saphirglas, zahlreichen Sport-Modi, den üblichen Sensoren (EKG fehlt aber), einem 1,43 Zoll großen OLED-Display und bis zu 12 Tagen Akkulaufzeit daher.

Das MIUI Watch OS soll zwar mit Apps von Drittanbietern kompatibel sein, aber das klingt mit 12 Tagen Akkulaufzeit nicht nach Wear OS. Wobei das in China sowieso nicht populär wäre, vielleicht kommt auch eine globale Version mit Wear OS raus.

Bisher wurde die Xiaomi Watch S1 aber nur in China präsentiert, wo sie ca. 150 Euro kostet und noch diese Woche erhältlich sein wird. Details für den globalen Markt gibt es noch nicht, Xiaomi hat die Watch S1 aber in der globalen Pressemitteilung erwähnt. Es wäre also durchaus möglich, dass die Smartwatch zu uns kommt.

