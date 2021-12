Google Pixel Watch wohl mit „Next-Gen-Assistant“ und mehr

Die Google Pixel Watch wurde lange Zeit für 2021 erwartet, steht aber jetzt für Anfang 2022 im Raum. Und da der Launch so langsam näher rückt, gibt es auch immer mehr Leaks und Gerüchte, wir hatten ja sogar schon die Watchfaces.

Name der „Google Pixel Watch“

Bei 9TO5Google behauptet man jetzt, dass es im Code von Android den Hinweis gibt, dass die Pixel Watch tatsächlich Pixel Watch heißt. Der Name war bisher eher eine Bezeichnung der Medien, da das nach den Pixel-Smartphones passen würde.

Außerdem könnte die Pixel Watch mit dem „Next-Gen“ Google Assistant kommen, der deutlich schneller ist und gewisse Aufgaben auf dem Gerät verarbeiten kann. Kennt man bereits von Pixel-Smartphones, wäre hier also auch gut möglich. Und so könnten der Umriss der Pixel Watch und der Google Assistant in Aktion aussehen:

Die Grafik stammt von Google selbst und deutet eine weitere Taste an, die wir auf den Renderbildern bisher nicht gesehen haben. Wobei sie auch nicht als richtige Taste dargestellt wird, vielleicht reicht eine Touch-Geste oder sowas auch aus.

Google Pixel Watch mit Exynos-Chip

Die Software von Google liefert auch den Hinweis, dass wir einen Exynos-Chip in der Pixel Watch sehen werden. Damit haben wir gerechnet, aber es ist noch nicht sicher, ob es der Exynos W920 ist, der auch in der Galaxy Watch 4 verbaut ist.

Ich bin wirklich sehr gespannt auf die Google Pixel Watch und auf das, was Google aus Wear OS 3 herausholt. Ich befürchte aber, dass auch Google exklusive Features nutzen wird, die dann Partner nicht in Wear OS 3 vorfinden werden. Das hebt die Pixel Watch ab, könnte aber andere Hersteller vom Schritt zu Wear OS abhalten.

