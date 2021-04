Xpeng P5: Neues Elektroauto aus China macht sich bereit

Xpeng könnte eine Marke sein, die man im Kopf behalten kann. Das Unternehmen aus China greift seit 2020 zunehmend in Europa an und mit dem Xpeng P5 steht nun ein neues Elektroauto an, welches kommende Woche auf der Auto Shanghai vorgestellt wird. Diese Woche gab es allerdings schon viele Details.

Die Bilder in diesem Beitrag zeigen zum Beispiel das finale Design und am Ende vom Beitrag gibt es auch ein kurzes Produktvideo. Xpeng wird in China gerne als Tesla-Konkurrent gehandelt und der Xpeng P5 ordnet sich mit 4,8 Meter Länge zwischen dem Model 3 und Model S ein. Er dürfte aber das Model 3 angreifen.

-->

Im Fokus der heutigen Ankündigung standen aber nicht nur das Design, sondern auch der neue XPILOT 3.5, bei dem man auf die Lidar-Technologie für autonomes Fahren setzt, und mit Xmart OS 3.0 ein neues OS, welches auch Apps unterstützt.

The new XPILOT 3.5 architecture is the strongest autonomous driving system in production cars. The new architecture comprises 32 perception sensors (including 2 LiDAR units, 12 ultrasonic sensors, 5 millimeter-wave radars, and 13 high-resolution cameras) and 1 high-precision positioning unit (GNSS + IMU), integrated into 360° dual-perception fusion to provide sufficient redundancy across the perception sensors to handle challenging and complex road conditions.