YouTube: Neues Werbeformat für TV-Apps

YouTube wird immer beliebter auf den großen Displays und immer mehr Nutzer schauen ihre Videos über die zahlreichen TV-Apps, die man auf den Smart TVs, Set-Top-Boxen oder Konsolen findet. Google möchte das nutzen und baut das Angebot an Werbeanzeigen aus. Bald gibt es auch Umfragen bei YouTube.

Die Umfragen am Anfang von einem Video kennen wir bereits vom Browser oder der mobilen App. Hier werden einem ein paar Sekunden lang ein paar Antworten auf eine Frage angezeigt und man muss kurz warten, bis man die Umfrage bei YouTube überspringen und das Video direkt starten kann.

In den kommenden Wochen soll dieses Werbeformat auch für die TV-Apps und später für YouTube TV kommen, so Google in einem Blogeintrag. Was mich auch vermuten lässt, dass es recht beliebt und erfolgreich bei Google ist. So wird das dann übrigens aussehen, wenn ihr eine Umfrage auf dem TV seht:

