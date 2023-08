Das neue Tesla Model 3 kommt wohl sehr bald

Wir haben in den letzten Monaten schon oft gehört, dass Tesla ein neues Model 3 geplant hat, welches nicht nur ein paar kleine Änderungen mitbringt, sondern ein (wie klassische Autohersteller es bezeichnen) Facelift mitbringt. Jetzt geht es los.

In den sozialen Netzwerken hört man, dass in China die Produktion des aktuellen Tesla Model 3 am 14. August eingestellt wird und die Produktion der neuen Version anlaufen soll. Es war schon häufiger zu hören, dass es im dritten Quartal losgeht.

Tesla Model 3 mit langen Lieferzeiten

Doch den besten Hinweis liefert mittlerweile Tesla selbst, denn das Model 3 wird bei uns aus China importiert und da liegt die Lieferzeit mittlerweile bei Oktober für die Basis und Long Range-Version. Mindestens, es kann auch November werden.

Das ist sehr ungewöhnlich für Tesla, die sonst schnell liefern können. Und bei der Performance-Version kann es sogar bis Januar 2024 dauern. Das deutet darauf hin, dass die aktuelle Version des Tesla Model 3 jetzt nicht mehr bestellt werden kann.

Die Vermutung ist, dass Kunden, die bestellen, in ein paar Wochen den Hinweis erhalten werden, dass sie ein neues Tesla Model 3 bekommen. Außerdem gab es bei Tesla in den letzten Monaten auch immer wieder Preisnachlässe beim Model 3.

In den USA sind die Lieferzeiten übrigens noch entspannt, das US-Werk scheint das neue Tesla Model 3 also nicht zu produzieren. Jedenfalls nicht direkt, es geht erst in China los. Eine Ankündigung von Tesla kann ab sofort jederzeit stattfinden.

