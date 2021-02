Zelda feiert 35. Jubiläum

Heute findet das 35. Jubiläum der Zelda-Reihe statt, denn am 21. Februar 1986 kam „The Legend of Zelda“ in Japan auf den Markt. Es dauerte dann übrigens über ein Jahr (November 1987), bis das Spiel zu uns nach Europa kam.

Gesprägt von Zelda auf dem GameBoy

Die Zelda-Reihe gehört zu meinen persönlichen Favoriten bei Nintendo und kommt vor allen anderen Marken. Mein Favorit wird vermutlich für immer Link‘s Awakening bleiben, da ich damit als Kind auf dem GameBoy aufgewachsen bin.

Daher habe ich mich auch so sehr über das Remake für die Switch gefreut, was meiner Meinung nach sehr gut umgesetzt wurde. Und während ich diese Zeilen schreibe, überlege ich, ob ich es nicht bald erneut durchspiele.

Die Hauptreihe konnte aber eigentlich immer überzeugen und ich habe so gut wie alle Titel durchgespielt. Weitere Highlights waren Breath of the Wild, A Link Between World, Wind Waker und natürlich Ocarina of Time.

Nintendo feiert das Jubiläum mit einer HD-Version von Skyward Sword, einem der wenigen Titel, die ich nicht intensiv gespielt habe. Daher bin ich mal auf das HD-Upgrade im Juli gespannt und werde das dann sicher nachholen.

Weitere Zelda-Spiele dürften kommen

Ich gehe aber mal davon aus, dass da noch mehr für 2021 geplant ist und hoffe, dass das Gerücht mit der Neuauflage von Wind Waker stimmt. Außerdem bin ich gespannt, ob das ganz neue Zelda wirklich noch 2021 kommt.

Ich habe in den letzten Jahre viele Zelda-Kopien gespielt, egal ob Oceanhorn, oder wie sie alle hießen. An das Original kam für mich kein Titel heran. Ich bin daher auch wirklich gespannt, ob es für das 35. Jubiläum im Laufe des Jahres noch die ein oder andere Überraschung von Nintendo geben wird.

