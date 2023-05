Zelda: Tears of the Kingdom ist wie erwartet ein riesiger Erfolg

Das erste Wochenende ist vorbei und Nintendo hat uns erste Zahlen zum neuen Zelda genannt, welches sich bereits über 10 Millionen Mal weltweit verkauft hat. Es hat also schon ein Drittel des Vorgängers erreicht und die Nachfrage ist sehr groß.

Ich vermute, dass es in den kommenden Geschäftszahlen schon in den Top 10 von Nintendo auftauchen wird und Nintendo Europa hat zusätzlich bestätigt, dass es sogar der erfolgreichste Launch für ein Nintendo-Spiel war – und das aller Zeiten.

Das trifft übrigens nicht nur auf Europa zu, denn Nintendo Deutschland hat auch verraten, dass das in Deutschland ebenfalls der Fall ist. Ich bin mal gespannt, wo es sich am Ende einordnen wird und ob es die ca. 30 Millionen Einheiten von Breath of the Wild knacken wird. Es sieht danach aus, aber das gilt es noch abzuwarten.

Das neue Zelda angespielt: Meine Meinung zu Tears of the Kingdom Seit ein paar Tagen zocke ich jetzt das neue Zelda und keine Sorge, hier gibt es keine Spoiler zu Tears of the Kingdom, jedenfalls keine großen zur Story, denn zu […]15. Mai 2023 JETZT LESEN →

-->