Smarte Steckdose für 8 Euro: IKEA TRETAKT an der Philips Hue Bridge

Seit März verkauft IKEA eine neue smarte Steckdose zu gutem Kurs. Die TRETAKT gibt es bereits für 7,99 Euro und inzwischen ist sie großflächig verfügbar.

Ich hatte mir direkt zum Marktstart einen Schwung dieser smarten Steckdosen angeschafft, bin allerdings jetzt erst dazu gekommen, sie in Ruhe einzurichten. Wobei in Ruhe ist vielleicht die falsche Beschreibung, denn sie lassen sich an einer Philips Hue Bridge genauso flott einrichten wie die Original-Schaltsteckdose von Philips.

Warum sollte man auf die Lösung von IKEA setzen, statt auf das Original? Das ist vor allem eine Preisfrage. Das Produkt von Philips kostet mehr als das dreifache.

Die alte TRÅDFRI-Steckdose von IKEA mochte ich nie, alleine die Baumform gefiel mir nicht, zudem hat diese keinen Schalter verbaut. Das neue Modell ist quasi das perfekte Gegenstück zum Philips Hue Smart Plug.

Es gibt auch noch eine Version mit Fernbedienung, für zwei Euro mehr, die habe ich allerdings nicht erworben, da ich sie schlicht nicht benötige. Es könnten bis zu 10 Stecker mit 1 Fernbedienung oder 1 Bewegungsmelder verbunden werden. Die maximale Ausgangsleistung liegt bei 3680 W.

Verbindung mit der Philips Hue Bridge in 5 Sekunden

Mit der Philips Hue Bridge ist die IKEA TRETAKT schnell verbunden. Einstecken, den kleinen Resetknopf an der Oberseite drücken, bis die LED blinkt und dann in der Hue-App einfach nach neuen Lampen suchen. Dann der gefundenen Steckdose einen Namen verpassen und sie nutzen. Zur Sprachsteuerung setze ich auf Alexa, auch dort ist die Steckdose natürlich direkt vorhanden.

Unterm Strich kann ich die neuen smarten TRETAKT-Steckdosen definitiv empfehlen. Die Einrichtung ist unkompliziert, die Reichweite super, die Bauform kompakt, der vorhandene Schalter ein nettes Extra und der Preis sowieso unschlagbar.

TRETAKT Steckdose bei IKEA →

