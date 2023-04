Soundcore Motion X600: Premium-Speaker von Anker ausprobiert

Anker präsentierte vor ein paar Tagen einen neuen Premium-Speaker für 199,99 Euro, den Soundcore Motion X600. Nicht ganz günstig, wobei man diesen bis zum 8. Mai für nur 149,99 Euro kaufen kann und das macht ihn doch etwas attraktiver.

Der Motion X600 in meinem Alltag

Der Lautsprecher begleitet mich seit einer Weile im Alltag und ich muss gestehen, dass ich etwas skeptisch war. Zum einen, weil es viel Geld für einen Speaker dieser Größe und von Anker ist und weil man einige US-Medien für ein Review bezahlte.

Doch die Eckdaten mit bis zu 50 Watt Leistung, einem tiefen Bass, einer IPX7-Zertifizierung, High-Res-Audio und Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden klingen gut, das kann man schon sagen. Und bisher macht der Speaker einen guten Eindruck.

Schon beim ersten Einschalten spürt man den kräftigen Bass und der Sound ist für einen Bluetooth-Speaker dieser Größe wirklich ordentlich. Die Höhen passen, die Mitten passen und der Bass ist wirklich drückend. Das mit dem 3D Audio bei nur einem Speaker höre ich nicht wirklich, aber das ging mir auch schon bei Sonos so.

Am Ende ist das für mich bei einer Audio-Quelle, die kompakt und keine Soundbar ist, immer schwierig. Es ist für mich aber auch nicht entscheidend, der Sound ist das, was für mich zählt und der Soundcore Motion X600 liefert da wirklich gut ab.

Der Speaker fühlt sich auch wie ein Premium-Produkt für 200 Euro an und ist echt hochwertig, gleichzeitig aber auch angenehm leicht und durch den Tragegriff gut zu transportieren. Und ich mag es, dass man USB C zum Laden nutzen kann.

Die Tasten haben einen guten Druckpunkt, Anker hat dafür gesorgt, dass der X600 auch etwas Spritzwasser abkann und somit für draußen geeignet ist und es gibt eine App, die dann zum Beispiel auch einen Equalizer bietet. Also alles perfekt?

Das ist kein smarter Lautsprecher

Für einen Bluetooth-Speaker würde ich sagen ja, aber ich bin auch bei diesen sehr portablen Speakern mittlerweile gewohnt, dass sie smarte Extras haben. Wie zum Beispiel bei Teufel mit dem Google Assistant oder beim Sonos Roam mit Streaming über WLAN. Auf solche Extras hat Anker bei diesem Speaker komplett verzichtet.

Für viele ist das sicher nicht so tragisch, der Fokus liegt hier immerhin komplett auf Portabilität, was man schon am großen Griff sieht, aber ich will es eben auch noch angemerkt haben. Das ist kein smarter Speaker, das ist ein Bluetooth-Speaker.

Von meiner Seite gibt es aber eine Empfehlung für den Soundcore Motion X600, vor allem mit Blick auf den Rabatt, denn da kommt man auf 150 Euro und das ist echt gut. 200 Euro sind auch okay, aber da wird es dann schon etwas schwieriger.

Sehr guter Sound, kompakt, leicht, gut zu transportieren, gegen Wasser (halbwegs) geschützt, ein Equalizer via App und Bluetooth 5.3 ist auch dabei. Wer auf smarte Extras verzichten kann, der bekommt hier, und ich will das noch ein letztes Mal klar betonen, mit dem aktuellen Angebot von Anker einen wirklich sehr guten Speaker.

