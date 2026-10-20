SPINE – Neue Gameplay-Einblicke in das Gun Fu-Cyberpunk-Game

Über das Game des Entwicklerstudios Nekki mit Sitz in Limassol, Zypern, hatte ich bereits vor über drei Jahren berichtet, seither habe ich das Game weiterhin im Auge behalten. Grund dafür? Der Fokus liegt auf dem „komplett neu gestalteten“ Nahkampf, bei dem besonders flexibel akrobatische Fähigkeiten eingesetzt werden – eine Art Gun Fu, angelehnt an die chinesische Kampfkunst Kung Fu.

Jetzt gibt es neue Informationen zum Game: In den letzten Wochen hat das Entwicklerstudio zudem den Veröffentlichungszeitraum auf den Sommer 2027 bekannt gegeben. Es gibt auch neue Gameplay-Einblicke, die in zwei Trailern veröffentlicht wurden:

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