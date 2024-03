SPINE – Futuristisches Cyberpunk-Spiel setzt den Schwerpunkt auf Gun Fu

In der Welt der Videospiele ist nicht nur eine sehr gute Grafik oft das wichtigste Verkaufsargument, sondern auch ein gut integrierte Immersion in die Spielwelt. Das Entwicklerstudio Nekki mit Sitz in Limassol, Zypern, hat sich diesem Vorsatz verschrieben und will mit dem futuristischen Cyberpunk-Spiel SPINE den spielerischen Nahkampf geradezu revolutionieren – auf eine gute Spielgrafik muss man aber nicht verzichten.

SPINE: Entwicklerstudio will den Nahkampf revolutionieren

In SPINE schlüpft man in die Rolle von Redline, einer hochakrobatischen Straßenkünstlerin, die sich gegen die KI-Firma Tensor (Ähnlichkeiten mit dem Google-Chip sind nicht beabsichtigt) zur Wehr setzen und das Regime zu Fall bringen will. Die Spielfigur setzt bei der Eliminierung von Gegnern eine Kombination aus Schusswaffen und den bereits erwähnten akrobatischen Fähigkeiten ein – das Ergebnis ist eine Art Gun Fu (angelehnt an die chinesische Kampfkunst Kung Fu).

Das Entwicklerstudio Nekki hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt und will mit der Unreal Engine 5 als Spielengine und der selbst entwickelten Animationsengine Cascadeur lebensechte Animationen auf den Bildschirm bringen. Das Ganze soll in eine Cyberpunk-Atmosphäre und eine reichhaltige Geschichte verpackt werden.

Hört sich alles gut an und ist ganz auf meinen Geschmack zugeschnitten. SPINE wird für PC- und Konsolenplattformen entwickelt. Die Veröffentlichung ist für 2025 geplant.

