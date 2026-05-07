Summer Game Fest 2026: Das Gaming-Event hat ein Datum
Nachdem die E3 seit einigen Jahren Geschichte ist, ist mit dem Summer Game Fest und dem Organisator Geoff Keighley ein alternatives Event entstanden, das für die Gaming-Szene wieder einmal neue Ankündigungen, Trailer und Informationen zu kommenden Games bereithält.
Das Event soll Anfang Juni, genauer gesagt am 5. Juni, starten und wird von einem Live-Event begleitet. Ich bin schon sehr gespannt darauf und freue mich darauf. Nachdem letztes Jahr Resident Evil Requiem als große Ankündigung enthüllt wurde, erwarte ich dieses Jahr Final Fantasy VII Remake Part 3.
in Provider
in Smart Home
in Gaming
in Smart Home
in Firmware und Updates
in Mobilität
in Wearables
in Gaming
in Firmware und Updates
in Audio