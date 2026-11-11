Telekom

Telekom erweitert Magenta Moments um den Magenta Mittwoch

René Hesse
Von
Magenta Moments (KI)

Die Deutsche Telekom erweitert ihr Treueprogramm Magenta Moments und führt mit dem Magenta Mittwoch einen wöchentlichen Aktionstag ein.

Ab dem 11. November 2026 sollen Kunden jeden Mittwoch neue Angebote, Gutscheine und Gewinnspiele in der MeinMagenta-App finden. Das kostenlose Programm richtet sich exklusiv an Privatkunden der Telekom und besteht bereits seit 2022. Die bisherigen Vorteile bleiben erhalten, das Angebot wird um weitere Kategorien und spielerische Aktionen ergänzt.

Magenta Mittwoch startet mit Gutscheinen und Gewinnspielen

Zum Auftakt hat die Telekom mehrere Aktionen vorbereitet. Neu ist unter anderem ein digitales Glücksrad, bei dem Teilnehmer einen Gutschein für die Restaurantkette Nordsee gewinnen können.

Diese Aktionen sind zum Start verfügbar:

  • Nordsee: Chance auf einen Gutschein über 5 Euro bei einem Mindestbestellwert von 15 Euro.
  • Kino: Neun Goldene Kinotickets werden verlost. Die Gewinner können 2027 mit einer Begleitperson unbegrenzt Vorstellungen in deutschen Cinemaxx- und UCI-Kinos besuchen.
  • Lindt: Erste Codes für einen Schokoladen-Adventskalender sind abrufbar. Weitere folgen bis zum 30. November. Die Abholung erfolgt in Telekom Shops.

In den kommenden Wochen sollen über das Glücksrad außerdem Gutscheine weiterer Restaurantketten wie Peter Pane und Domino’s verlost werden.

Magenta Moments direkt in der MeinMagenta App

Die Aktionen sind über das Herz-Symbol in der unteren Navigationsleiste der MeinMagenta-App erreichbar. Neben Gastronomie und Unterhaltung umfasst das Treueprogramm inzwischen auch Angebote aus den Bereichen Einkaufen, Reisen, Technik und Telekommunikation.

Mit dem festen Aktionstag möchte die Telekom die regelmäßige Nutzung ihres Treueprogramms fördern. Für Kunden dürfte vor allem interessant sein, dass sich die verfügbaren Vorteile nun an einem festen Wochentag überprüfen lassen. Wer ohnehin die MeinMagenta-App nutzt, kann mittwochs also einen zusätzlichen Blick hineinwerfen.

Tarife · 11. November 2026

freenet Black Week: 200 GB im Telekom-Netz für 16,99 Euro mtl.

Freenet startet zur Black Week einen monatlich kündbaren Mobilfunktarif mit 200 GB im Telekom-Netz für 16,99 Euro pro Monat. Das … | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Black Weeks: mobiFlip+ dauerhaft zum halben Preis
11.11.26 · Internes · Update
Singles Day: 45 GB im Vodafone-Netz für nur 6,99 Euro mtl. – ohne Anschlusspreis
11.11.26 · Tarife
Mobilfunknetztest: Telekom lässt die Konkurrenz erneut hinter sich
06.11.26 · Telekom
freenet Black Week: 200 GB im Telekom-Netz für 16,99 Euro mtl.
11.11.26 · Tarife
Telekom verdient Milliarden und plant eine Rekorddividende
05.11.26 · Telekom
Bank of Scotland passt Festgeld-Zinsen an: Bis zu 3,50 Prozent
11.11.26 · Fintech
VW ID.3: Überraschende Wende bei Volkswagen
11.11.26 · Mobilität
Deutsche Glasfaser öffnet FTTH-Netz für O2-Tarife
11.11.26 · Telefónica
Google: Neue Pixel-Funktion bleibt hinter den Erwartungen
11.11.26 · Firmware und Updates
ING nervt mit Werbung? So lässt sie sich offiziell abschalten
11.11.26 · Fintech
Du bist hier:
mobiFlip / News / Provider / Telekom / Telekom erweitert Magenta Moments um den Magenta Mittwoch