Telekom erweitert Magenta Moments um den Magenta Mittwoch

Die Deutsche Telekom erweitert ihr Treueprogramm Magenta Moments und führt mit dem Magenta Mittwoch einen wöchentlichen Aktionstag ein.

Ab dem 11. November 2026 sollen Kunden jeden Mittwoch neue Angebote, Gutscheine und Gewinnspiele in der MeinMagenta-App finden. Das kostenlose Programm richtet sich exklusiv an Privatkunden der Telekom und besteht bereits seit 2022. Die bisherigen Vorteile bleiben erhalten, das Angebot wird um weitere Kategorien und spielerische Aktionen ergänzt.

Magenta Mittwoch startet mit Gutscheinen und Gewinnspielen

Zum Auftakt hat die Telekom mehrere Aktionen vorbereitet. Neu ist unter anderem ein digitales Glücksrad, bei dem Teilnehmer einen Gutschein für die Restaurantkette Nordsee gewinnen können.

Diese Aktionen sind zum Start verfügbar:

Nordsee: Chance auf einen Gutschein über 5 Euro bei einem Mindestbestellwert von 15 Euro.

Kino: Neun Goldene Kinotickets werden verlost. Die Gewinner können 2027 mit einer Begleitperson unbegrenzt Vorstellungen in deutschen Cinemaxx- und UCI-Kinos besuchen.

Lindt: Erste Codes für einen Schokoladen-Adventskalender sind abrufbar. Weitere folgen bis zum 30. November. Die Abholung erfolgt in Telekom Shops.

In den kommenden Wochen sollen über das Glücksrad außerdem Gutscheine weiterer Restaurantketten wie Peter Pane und Domino’s verlost werden.

Magenta Moments direkt in der MeinMagenta App

Die Aktionen sind über das Herz-Symbol in der unteren Navigationsleiste der MeinMagenta-App erreichbar. Neben Gastronomie und Unterhaltung umfasst das Treueprogramm inzwischen auch Angebote aus den Bereichen Einkaufen, Reisen, Technik und Telekommunikation.

Mit dem festen Aktionstag möchte die Telekom die regelmäßige Nutzung ihres Treueprogramms fördern. Für Kunden dürfte vor allem interessant sein, dass sich die verfügbaren Vorteile nun an einem festen Wochentag überprüfen lassen. Wer ohnehin die MeinMagenta-App nutzt, kann mittwochs also einen zusätzlichen Blick hineinwerfen.

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