Die Deutsche Telekom hat im Oktober 2026 mit 273.180 neu gebauten Glasfaseranschlüssen einen neuen Monatsrekord aufgestellt.

Damit übertrifft das Unternehmen seinen bisherigen Bestwert aus dem Juli, als innerhalb von vier Wochen 272.636 Anschlüsse entstanden. Der Vorsprung fällt mit 544 Anschlüssen allerdings recht überschaubar aus.

Nach eigenen Angaben hat die Telekom seit Jahresbeginn bereits mehr als zwei Millionen neue Glasfaseranschlüsse gebaut. Insgesamt können sich mittlerweile 14,6 Millionen Haushalte und Betriebe an das Glasfasernetz anschließen lassen.

Telekom Glasfaserausbau: Bis zu 2.000 Mbit/s möglich

An den entsprechend versorgten Adressen bietet die Telekom Glasfasertarife mit Geschwindigkeiten von bis zu 2.000 Mbit/s an.

Gut zu wissen Die genannten Ausbauzahlen beziehen sich dabei auf sogenannte Homes Passed. Das bedeutet, dass ein Glasfaseranschluss grundsätzlich verfügbar ist, aber nicht zwangsläufig bereits bis in die Wohnung verlegt wurde oder aktiv genutzt wird.

Die aktuellen Ausbauzahlen im Überblick:

273.180 neue Glasfaseranschlüsse im Oktober 2026

Mehr als zwei Millionen neue Anschlüsse seit Jahresbeginn

14,6 Millionen Haushalte und Betriebe mit Glasfaseroption

38 Millionen Haushalte mit bis zu 100 Mbit/s versorgbar

Rund 33 Millionen Haushalte mit bis zu 250 Mbit/s versorgbar

Wer die höheren Bandbreiten nutzen möchte, muss logischerweise einen entsprechenden Glasfaser-Tarif buchen.

Der neue Monatsrekord ist durchaus bemerkenswert, auch wenn der Abstand zum bisherigen Bestwert gering bleibt. Für Kunden zählt am Ende ohnehin weniger die Zahl neu erschlossener Gebäude als die Frage, wann der schnelle Anschluss tatsächlich in den eigenen vier Wänden nutzbar ist.

Zu den Glasfaser-Tarifen der Telekom →

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