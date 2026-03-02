Tarife

Telekom-Kracher für 14,99 Euro: 100 GB zum Sparpreis

Die Marke klarmobil bringt ihre 100 GB Allnet-Flat im Telekom-Netz für 14,99 Euro monatlich zurück.

Das Angebot umfasst eine Allnet- und SMS-Flat sowie 100 GB Datenvolumen mit 5G und bis zu 50 Mbit/s. Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate, ein Anschlusspreis fällt nicht an. Laut Unternehmensangaben handelt es sich um einen früheren Black Week Bestseller. Ab dem 25. Monat wird der Tarif teurer.

100 GB Allnet-Flat im Telekom-Netz für 14,99 Euro

Die Rufnummernmitnahme ist nach Anbieterangaben aus allen Netzen kostenlos möglich. Ausgenommen ist lediglich die Mitnahme aus einem bestehenden klarmobil-Tarif im Telekom-Netz, da dies technisch ausgeschlossen sei.

Der Vertragsbeginn kann flexibel gewählt werden. Aus meiner Sicht ist der Tarif vor allem für Vielnutzer interessant, die ein hohes Datenvolumen im Telekom-Netz zu einem vergleichsweise niedrigen Monatspreis suchen.

