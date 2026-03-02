SchnäppchenUpdate

Telekom-Kracher für 14,99 Euro: 100 GB zum Sparpreis – letzte Chance!

Bild: KI-generiert

Die Marke klarmobil bringt ihre 100 GB Allnet-Flat im Telekom-Netz für 14,99 Euro monatlich zurück.

Das Angebot umfasst eine Allnet- und SMS-Flat sowie 100 GB Datenvolumen mit 5G und bis zu 50 Mbit/s. Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate, ein Anschlusspreis fällt nicht an. Laut Unternehmensangaben handelt es sich um einen früheren Black Week Bestseller. Ab dem 25. Monat wird der Tarif teurer.

Update · 05.03.26 · 12:06 Uhr

Der Black-Week-Bestseller „100 GB Telekom” für 14,99 € ohne Anschlusspreis ist nur noch bis Sonntag, den 08.03.2026, um 23:59 Uhr zu haben.

100 GB Allnet-Flat im Telekom-Netz für 14,99 Euro

Die Rufnummernmitnahme ist nach Anbieterangaben aus allen Netzen kostenlos möglich. Ausgenommen ist lediglich die Mitnahme aus einem bestehenden klarmobil-Tarif im Telekom-Netz, da dies technisch ausgeschlossen sei.

Der Vertragsbeginn kann flexibel gewählt werden. Aus meiner Sicht ist der Tarif vor allem für Vielnutzer interessant, die ein hohes Datenvolumen im Telekom-Netz zu einem vergleichsweise niedrigen Monatspreis suchen.

Zum 100 GB Tarifangebot →

