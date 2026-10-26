Tesla feiert neuen Meilenstein in Deutschland

Tesla hat einen neuen Meilenstein in Grünheide erreicht, denn man hat das vor ein paar Monaten gesteckte Ziel fast erreicht. Letzte Woche wurden erstmals 7.000 Autos von Tesla in Deutschland gefertigt, das Ziel sind dann bald 7.500 Einheiten.

Die negative Presse rund um Elon Musk ist vergessen und die hohen Spritpreise sorgen auch bei Tesla für einen starken Anstieg der Nachfrage nach Elektroautos. Das Model Y von Tesla dominiert wieder und das wirkt sich positiv auf das Werk aus.

Doch Volumen ist für Elon Musk eigentlich gar nicht mehr so wichtig, denn Tesla hat sein einst sehr ambitioniertes Ziel neu ausgerichtet (wenn auch immer noch sehr ambitioniert mit Blick auf das aktuelle Lineup). Tesla hat den Fokus mittlerweile auf autonomes Fahren gelegt und sieht darin die ganz große Zukunft der Mobilität.

Sollte Tesla den Meilenstein von 7.500 Autos pro Woche übrigens erreichen, dann läge man damit bei 420.000 Autos pro Jahr. Ziel sind langfristig eine Million Autos.

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