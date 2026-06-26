Tesla Deutschland wächst überraschen stark

Der deutsche Standort von Tesla in Grünheide kämpfte letztes Jahr mit einer sehr schlechten Nachfrage in Europa, aber diese Zeiten sind vorbei. Das Werk steuert auf eine volle Auslastung zu und sucht dementsprechend auch neues Personal.

Im Frühjahr konnte man sich bereits von 5.000 Einheiten auf 6.000 Einheiten bei Tesla Deutschland steigern, ab Oktober, also ab Herbst, sollen es laut André Thierig dann bereits 7.500 Einheiten sein. Das macht also knapp 375.000 Autos pro Jahr.

Passend dazu sucht man 1.000 neue Mitarbeiter, denn damit wäre das Werk von Tesla Deutschland tatsächlich voll ausgelastet. Vielleicht benötigt es also gar kein neues Modell für den deutschen Standort, das Model Y scheint vorerst zu reichen.

Diesen Aufwärtstrend kann man derzeit bei vielen Zulassungsbehörden sehen, das Tesla Model Y ist wieder zurück und obwohl die Konkurrenz durchaus aufgeholt hat, so ist der SUV vor allem preislich weiterhin sehr attraktiv. Eine gute Nachricht für den deutschen Standort, ganz egal, wie man jetzt zum Chef von Tesla steht.

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